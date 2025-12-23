Haberler

İsrail askerleri ile yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 6 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri ve yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırıları sonucu 6 Filistinli yaralandı. Nablus'ta bir araca ateş açılırken, El-Semu kasabasında bir Filistinlinin evine taşlarla saldırı düzenlendi.

İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları sonucu 6 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Avarta kontrol noktası yakınlarından geçen bir araca ateş açtı.

Saldırıda araç içindeki 3 kişiden biri elinden vurularak, diğer 2'si ise aracın devrilmesi sonucu yaralandı.

El Halil'in güneyindeki El-Semu kasabası ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan naklettiği bilgiye göre, Mesafir Yatta topraklarında kurulu olan Susya yerleşiminden gelen İsrailliler, Semu kasabasında bir Filistinlinin evine taşlarla saldırdı.

Saldırıda evin camları kırıldı, eşyaları zarar gördü. İsraillilerin evdekileri darbetmesi sonucu yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci için karar verildi
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
title