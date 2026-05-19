İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da motosikletle ilerleyen Filistinli Kemal Ahmed Ebu Türki'ye ateş açtı. Filistinli omzundan yaralanırken, Filistin Kızılayı tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki saldırıların arttığı belirtiliyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre El Halil kentinin Sitte Fahs bölgesi yakınlarında konuşlanan İsrail askerleri, motosikletiyle ilerleyen Kemal Ahmed Ebu Türki'ye ateş açtı.

Filistinli Ebu Türki, omzundan yaralandı. Filistin Kızılayı ekipleri, yaralı genci tedavi için hastaneye nakletti.

İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere ait köy ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve tarım arazilerine zarar veriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
