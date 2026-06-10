Haberler

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinli genci arabayla çarparak yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, Nablus'un güneyindeki Akraba beldesinde düzenledikleri baskın sırasında bir Filistinli gence araçla çarparak yaraladı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine kısmen izin verilirken yaralı hastaneye sevk edildi. Bölgede saldırılar artarak devam ediyor.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde askeri araçla çarparak bir Filistinli genci yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Nablus kentinin güneyinde yer alan Akraba beldesinde düzenlediği baskın sırasında bir İsrail askeri aracı Filistinli genci ezdi.

İsrail askerleri önce Filistinli sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasını engelledi daha sonra ise sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalede bulunmasına izin verdi ancak yaralının bölgeden nakledilmesine müsaade etmedi.

Filistin Kızılayı, bir süre sonra 18 yaşındaki yaralının kendilerine teslim edildiğini ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Yaralının sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilerin mülklerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Guirassy için anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe transferi bitirdi! Kulübüyle de resmen el sıkışıldı
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi

İddia parti liderinden geldi: Özgür Özel bize katılmak istedi
Aziz Yıldırım'ın başkanlığının şerefine harekete geçtiler

Aziz Yıldırım'ın başkanlığının şerefine harekete geçtiler
Öldürdüğü Erdem’e kendisine 'ağabey' demediği için husumet beslemiş

Türkiye Erdem'e ağlıyor! Bir hiç uğruna katledilmiş
Ali Babacan'dan asgari ücret çıkışı: Kul hakkına girmektir

Babacan: Ara zam vermemek hak gaspıdır
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı

Kızının makarnaya verdiği parayı duyunca soluğu restoranda aldı