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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin 3 aracını ateşe vererek evleri kundaklama girişiminde bulundu.

AA muhabirine açıklama yapan El-Halil kentine bağlı Sumu Belediye Başkanı Halil Ebu Avvad, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin çıkardığı yangınların bölge ahalisi tarafından söndürüldüğünü söyledi.

Ebu Avvad, çok sayıda toprak gaspçısı İsraillinin El-Halil kentinin güneyindeki Sumu beldesine bu sabah baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdiğini, evleri de kundaklama girişiminde bulunduğunu kaydetti.

"Vuku bulan olaylar Filistinlilerin günlük yaşadığı sıkıntıların bir örneğidir." diyen Ebu Avvad, İsrailli saldırganların Filistinlilere ve mülklerine günlük saldırılar düzenlediklerine dikkati çekti.

Öte yandan İsrail ordusu da Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine sistematik baskınlar düzenlemeyi sürdürdü.

Filistinli Esirler Medya Ofisi açıklamasında, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Tulkerim, Kalkilya, Nablus ve Kudüs'teki bazı bölgelere yoğunlaşan baskınlar düzenlediğini duyurdu.

Evlerde tahribat yapan İsrail ordusu baskınlarda aralarında bir kadın ve bir gazetecinin de bulunduğu toplam 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Kalkilya kentinde gazeteci Muhammed İnayet, Tulkerim'de Ummu Mahmud Avfi adlı kadın ve oğlu da yer aldı.

Baskınlar için daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerinin tercih edildiği gözlendi.

Kaynak: AA