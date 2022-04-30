Batı Şeria'da Filistinli gençlerle İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı - Haberler

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Batı Şeria'da Filistinli gençlerle İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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İsrail güçlerinin Filistinlilere plastik mermiyle müdahale etmesi Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi KALKİLYA - Filistinli Yahya Udvan'ın (27) İsrail güçleri tarafından öldürülmesine tepki gösteren bir grup Filistinli genç, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Azzun...

İsrail güçlerinin Filistinlilere plastik mermiyle müdahale etmesi

Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi KALKİLYA - Filistinli Yahya Udvan'ın (27) İsrail güçleri tarafından öldürülmesine tepki gösteren bir grup Filistinli genç, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Azzun beldesinde İsrail askerleriyle çatıştı.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Haberler

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