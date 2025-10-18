Batı Şeria'da Filistinli Çiftçiler İsrail Saldırısına Uğradı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan Filistinli çift yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırıları belgelemeye çalışan aktivist Usame Muhamara, AA'ya yaptığı açıklamada, El Halil kentinin Yatta beldesinde çok sayıda yerleşimcinin Filistinli iki çiftçiye saldırarak onları ağır şekilde darbettiğini söyledi.

Muhamara, İsraillilerin saldırısı sonucu çiftçi Nebil en-Nevacia ve eşi Reyhan en-Nevacia'nın bedenlerinde morluklar ve ezilmeler meydana geldiğini belirtti.

Nebil en-Nevacia'nın olay yerinde tedavi edildiğini, eşinin ise Yatta Hastanesine kaldırıldığını bildiren Muhamara, İsraillilerin saldırıda ağaçların ve çiftçilerin mallarını da hedef aldığına dikkati çekti.

Batı Şeria'daki Filistinli çiftçiler, her yıl zeytin hasadı döneminde İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin saldırılarına maruz kalıyor. Filistinli yetkililere göre, son iki yılda 7 bini aşkın saldırı gerçekleşti, bu saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail askerleri ve gaspçı İsrailliler, aynı dönemde 37 binden fazlası zeytin ağacı olan yaklaşık 49 bin ağacı söküp tahrip etti.

Bu saldırılar, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yoğunlaştırdığı baskıların bir parçası olarak görülüyor. Filistin kaynaklarına göre, o tarihten bu yana bölgede en az 1054 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve aralarında 1600 çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.