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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da CNN ekibinin de olduğu gazetecilere saldırdı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Sincil beldesinde, bir Filistinlinin öldürülmesinin yıl dönümünü haberleştiren CNN ekibi ve diğer gazeteciler, İsrailli yerleşimcilerin taş, sopa ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlardan 4 kişi gözaltına alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Sincil beldesinde görev yapan CNN ekibinin de aralarında bulunduğu basın mensuplarına taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

CNN'in haberinde, ekiplerinin ve başka bir gazeteci grubunun, Sincil'de 11 Temmuz 2025'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilerek öldürülen Filistin vatandaşı Seyf Musallet'in hayatını kaybettiği bölgeye olayın yıl dönümünü haberleştirmek amacıyla gittikleri belirtildi.

Gazetecilerin bölgeye varmasının ardından dakikalar içinde 4 İsraillinin de o noktaya ulaştığı, basın mensuplarının İsraillilerin taş, sopa ve bıçaklı saldırısına uğradıkları bildirildi.

4 İsraillinin araçların önünü kestiği ve içlerinden birinin elindeki bıçakla CNN ekibinin aracının lastiğini patlatmaya çalıştığı kaydedildi.

Daha sonra diğer basın mensuplarını taşıyan araca da saldıran İsraillilerin, bu aracın camını kırdıkları, başka bir Yahudi yerleşimci grubunun da kaçış yollarını kapatmaya çalıştığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesi, saldırı ihbarının ardından bölgeye İsrail askerlerinin sevk edildiğini, 4 İsraillinin sorgulanmak üzere gözaltına alındıklarını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Sincil beldesinde 11 Temmuz 2025'de ABD vatandaşı Filistinli Seyf Musallet isimli 20 yaşındaki genç, bölgede yaşayan ailesini ziyaret ettiği sırada Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğramış ve darbedilerek öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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