İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinliyi göğsünden vurarak yaraladı

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri tarafından göğsünden vurulan 16 yaşındaki bir çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı birliklerin çok sayıda askeri araçla El Halil'in Beni Naim beldesine baskın düzenlediğini ve etrafa yoğun şekilde ateş açtığını anlattı.

İsrail askerlerinin ayrıca çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenleyerek arama yaptığı ve bazı kişileri gözaltına aldığı aktarıldı

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre söz konusu dönemde İsrail askerleri ile İsrailli işgalcilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.