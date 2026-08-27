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Batı Karadeniz ve Marmara'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Sel, heyelan, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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