Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yarın fırtına beklendiğini açıkladı. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
