Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Kastamonu, Çankırı, Bolu ve Karabük çevrelerinde ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu