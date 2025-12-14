Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı uyarısını yaptı. Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel