Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.