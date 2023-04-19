Başterzi ailesi, Selçuk'ta vatandaşları iftar sofrasında bir araya getiriyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde yıllardır ramazan aylarında çok sayıda kişiyi iftar sofrasında buluşturan iş insanı Osman Başterzi ve ailesi, bu yıl da geleneği sürdürdü.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yıllardır ramazan aylarında çok sayıda kişiyi iftar sofrasında buluşturan iş insanı Osman Başterzi ve ailesi, bu yıl da geleneği sürdürdü.

Başterzi, her gün kurulan sofralarda ilçe halkıyla iftarını açıyor.

Osman Başterzi, yaptığı açıklamada, etkinliğin 15 yıldır bir aile geleneği haline geldiğini ifade etti.

Ramazan ayının yardımlaşmanın üst seviyede yaşandığı bir ay olduğunu kaydeden Başterzi, "Bu ayın ruhuna yakışır şekilde kimseyi ayırmadan ve ötekileştirmeden aynı sofrada buluşmak gerekiyor. Biz de aile olarak bu ortamı oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.