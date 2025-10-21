Haberler

Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti
Güncelleme:
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis, 2 sanığa ise beraat ve tahliye kararı verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemeleri almak için gittiği tarihi Salı Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayeti davasında mahkeme, sanıklar B.B ve U.B hakkında "Çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına ve sanıklar M.A.D ve A.Ö.'nün beraatına karar verdi.

SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI

Beraat ve tahliye kararının ardından duruşma salonu karıştı. Aile yakınları ve izleyiciler karara büyük tepki gösterdi. Salonda gergin anlar yaşanırken teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu sinir krizi geçirdi. Kararın ardından sinir krizi geçirip fenalaşan anne Yasemin Minguzzi'ye ambulansta müdahale edildi.

BAŞSAVCILIK BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİ

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, "Karar kabul edilebilir değil. Üst mahkemeden kararın döneceğini düşünüyoruz. İtiraz edeceğiz" derken anne Yasemin Minguzzi ise, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"24.01.2025 tarihinde İstanbul İli Kadıköy İlçesinde Salı pazarında Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde, eylemi gerçekleştiren Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B.) asli fail olarak yakalanmış ve yapılan işlemler sonucunda tutuklanmışlardır. Suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiası ile haklarında soruşturma başlatılan Suça Sürüklenen Çocuklar (M. A. D. ile A. Ö.) da yakalanmış ve haklarında tutuklama kararı verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B.) hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak; Suça Sürüklenen Çocuk (A.Ö. ve M. A. D.) hakkında ise çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan büyük bir titizlikle soruşturma yürütülmüş ve iddianame tanzim edilerek İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır.

Esas hakkındaki mütalaada Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B)'nın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak, Suça Sürüklenen Çocuklar (A. Ö. ve M. A. D.)'ın ise çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilmiş ve Suça Sürüklenen Çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verilmiştir.

Mahkemece yapılan 21/10/2025 tarihli duruşmada Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B.)'nın çocuğu kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e, 31/3,63 maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına, diğer Suça Sürüklenen Çocuklar (A. Ö. ve M. A. D)'ın ise ayrı ayrı beraat ve tahliyelerine karar verilmiştir. Mütalaaya aykırı çıkan hususlara ilişkin ayrıca kanun yollarına başvurulacaktır."

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Doğru karar bence…

Haber YorumlarıDevran Demir:

Adalet abla TATİLDE

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
