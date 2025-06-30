Başsavcı Tanju Çatlı, Kaymakam Kemal Duru'yu Ziyaret Etti
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru'yu makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Ziyarette Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ve hakim Buket Çatlı da yer aldı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru'yu ziyaret etti.
Başsavcı Tanju Çatlı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ve hakim Buket Çatlı, makamında görüştükleri Kaymakam Duru'ya görevinde başarı diledi.
Duru da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel