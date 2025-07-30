Başsavcı Gülşen Arslan Konukcu, Seydikemer'i Ziyaret Etti

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Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu, Kaymakam Mustafa Dilekli ve Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret ederek kurumlar arası iletişimin önemine vurgu yaptı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti.

Kaymakam Dilekli, Başsavcı Konukcu'yu makamında ağırladı.

Konukcu daha sonra Başkan Akdenizli'yi de ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdenizli, Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Kurumlar arasındaki güçlü iletişim ve karşılıklı destek sayesinde ilçe için daha faydalı işler yapılacağına inancının tam olduğunu ifade eden Akdenizli, "Sayın Başsavcımıza yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Başsavcı Konukçu da Başkan Akdenizli'ye misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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