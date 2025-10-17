Başsavcı Çatlı'dan Emniyet Müdürü Yılmaz'a Ziyaret

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Başsavcı Çatlı, ziyarette, kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü çalışmaların adalet sisteminin işleyişinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerinin, vatandaşların huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını kaydeden Çatlı, bu gayretlerinden dolayı tüm Emniyet Teşkilatına teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz da nazik ziyaretinden dolayı Çatlı'ya teşekkür ederek, "Mersin'de kamu düzeninin korunması için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.