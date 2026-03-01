Haberler

Irak'ta füze parçasının isabet ettiği binada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Irak'ın Basra kentinde bir binaya füze parçasının isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Irak'ın güneyindeki Basra'da füze parçasının bir binaya isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Basra'daki Kıble Kliniği yakınındaki bir binaya 3 metre uzunluğundaki füze parçasının isabet ettiğini duyurdu.

Olayda 3 kişi yaralandı.

Basra'nın el-Mühendisin Mahallesi'ndeki Kıble bölgesinde de bir eve füze parçası isabet etti.

Yaralanmanın yaşanmadığı olayda, evde hasar meydana geldi.

Yetkililer, füze parçalarının isabet ettiği iki noktada güvenliği sağlarken, olayın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel
