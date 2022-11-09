Başpehlivanın kullandığı otomobil tıra çarptı: 3 yaralı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Menderes Saltık'ın, geçen ay memleketi Turgutlu'da Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığa ulaştığı öğrenildi.
Dün akşam saat 22.30 sıralarında İzmir - Ankara karayolu Yedi Eylül Parkı Kavşağında seyir halinde olan Menderes Saltık (31) yönetimindeki otomobil, 7 Eylül Parkı Kavşağı'ndan İzmir yönüne dönen Sertan Sevinç (43) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Menderes Saltık ile otomobilde bulunan Harun Çetin (29) ve Tugay Dinçtürk (30), araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince Turgutlu'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü Sertan Sevinç ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
BAŞPEHLİVAN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Öte yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Menderes Saltık'ın, 8 Ekim'de memleketi Turgutlu'da düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığa ulaştığı öğrenildi.