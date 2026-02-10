Haberler

Fransa'da başörtülü Müslüman siyasetçi, kendisine yönelik nefret söylemleri üzerine şikayette bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Rehon Belediyesinde meclis üyesi Aurore Katramiz, başörtüsü nedeniyle maruz kaldığı nefret söylemlerine karşı yargı yoluna başvurdu. 2020 yılından bu yana belediyede görevde olan Katramiz, şikayette bulundu ve adaylığının önünde bir engel olmadığını vurguladı.

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Rehon Belediyesinde meclis üyesi olup martta yapılacak seçimler için yeniden adaylığını koyan Aurore Katramiz, başörtüsü nedeniyle sosyal medyada kendisine yönelik nefret söylemlerine karşı yargı yoluna gitti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 2020'den bu yana Rehon Belediyesinde meclis üyesi olan Aurore Katramiz, sosyal medyada kendisine yönelik hakaret ve nefret söylemlerine ilişkin savcılığa şikayette bulundu.

Rehon'da yaklaşık 6 yıldır meclis üyeliği görevini yürüten 39 yaşındaki başörtülü siyasetçi Katramiz, Fransız basınına verdiği röportajda, "(Göreve geldiği 2020 yılında) O zaman da eleştirilmiştim ama bu boyutta, bu kadar şiddetli değil." diye konuştu.

Göreve geldiği ilk günden bu yana başörtüsü taktığı için kendisine yönelik nefret söylemlerinin olduğunu dile getiren Katramiz, kendisine yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin, "Açıkça, doğrudan, kişiyi tanımadan nefret kusuyorlar." dedi.

Katramiz, Müslüman olduğu için başörtüsü kullandığını ve bunun, adaylığının önünde engel teşkil edemeyeceğini vurguladı.

Fransa'da büyük şehirlerde iki turlu olacak yerel seçimler 15 Mart ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak. Katramiz de martta yapılacak yerel seçimlerde Rehon Belediye Başkanı Jean-Pierre Weber'in bağımsız seçim listesinde yer alıyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...