Başmakçı'da mezuniyet töreni yapıldı

Başmakçı ilçesinde Şehit Hakan Köroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, okul bahçesindeki mezuniyet töreninde, "Bugün burada sadece bir okuldan mezun olmuyorsunuz, aynı zamanda hayat yolculuğunuzda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Sizlerden beklentimiz, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmanızdır." ifadesini kullandı.

Öğrenciler, törende çeşitli gösteriler sundu. Törenin sonunda öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Filiz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.