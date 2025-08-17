Başmakçı'da Kavga: Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde çıkan bir kavgada av tüfeğiyle vurulan Y.E. hayatını kaybetti. Olayla ilgili R.T. adlı şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Akpınar köyündeki ormanlık alanda R.T. (48) ile Y.E. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada R.T, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Y.E.'ye ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Y.E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Y.E.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de olay yerinden kaçan R.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica tek golle kazandı, Kerem Aktürkoğlu forma giymedi

Benfica tek golle kazandı! Kerem Aktürkoğlu detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.