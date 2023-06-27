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Baskil Kaymakamı TDV'ye Kurban Bağışında Bulundu

Baskil Kaymakamı TDV'ye Kurban Bağışında Bulundu

Güncel Haberler

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışı yaptı. Kundakçı'yı makamında ziyaret eden İlçe Müftüsü ve TDV Baskil Şube Başkanı Hüseyin Çakır, TDV'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaymakam Kundakçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TDV'ye kurban bağışında bulundu. Kundakçı'ya teşekkür eden Çakır, bağış sertifikasını verdi.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışı yaptı.

Kundakçı'yı makamında ziyaret eden İlçe Müftüsü ve TDV Baskil Şube Başkanı Hüseyin Çakır, TDV'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Kundakçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TDV'ye kurban bağışında bulundu.

Kundakçı'ya teşekkür eden Çakır, bağış sertifikasını verdi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Ömer Tuğrul Hisarcık Türkiye Baskil Güncel Haberler

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