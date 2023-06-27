Baskil Kaymakamı TDV'ye Kurban Bağışında Bulundu

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışı yaptı. Kundakçı'yı makamında ziyaret eden İlçe Müftüsü ve TDV Baskil Şube Başkanı Hüseyin Çakır, TDV'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaymakam Kundakçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TDV'ye kurban bağışında bulundu. Kundakçı'ya teşekkür eden Çakır, bağış sertifikasını verdi.