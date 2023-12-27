Baskil Kaymakamı Söğütdere Köyünü Ziyaret Etti
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Kundakçı, köy ziyaretleriyle vatandaşların sorunlarını tespit etmeyi ve taleplerini dinlemeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca, ziyaretlerde yürütülen çalışmaları da yerinde gördü.
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve talepleri dinlemek amacıyla fırsat buldukça köy ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Kundakçı, ziyaretlerde yürütülen çalışmaları da yerinde görme fırsatı bulduğunu söyledi.
Kundakçı, "Vatandaşlarımızın taleplerini imkanlar ölçüsünde gerçekleştiriyoruz. Devletimiz her zaman milletinin yanında." dedi.