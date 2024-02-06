Üye Girişi
Haberler

Baskil Kaymakamı Kızıluşağı köyünü ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kızıluşağı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve talep ve sorunlarını dinledi. Kundakçı, ziyaretlerde kendilerine iletilen sorun ve talepleri çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kızıluşağı köyünü ziyaret etti.

Kundakçı, ziyareti kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve sorunlarını dinledi.

Kundakçı, yaptığı açıklamada, köy ve mezraları ziyaret ederek hanelere misafir olduklarını belirtti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Kundakçı, kendilerine iletilen sorun ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi.

Kaymakam Kundakçı'ya ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Tuğrul Baskil Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title