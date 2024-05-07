Baskil İlçe Müftülüğü Din Görevlileri Kitap Okuma Etkinliğinde Buluştu
Baskil İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 'Kitap Oku-Yorum Projesi' kapsamında bir araya geldi. Etkinlik, din görevlilerinin yeterliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Baskil İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında Baskil Müftülüğünce Çavuşlu köyü camisinde etkinlik düzenlendi.
İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, din görevlilerinin yeterliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak yürütülen proje kapsamında din görevlileriyle bir araya geldiklerini kaydetti.