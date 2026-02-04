Haberler

Baskil'de okul servis araçları denetlendi

Güncelleme:
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, öğrencilerin güvenli ulaşımı için okul servis araçları denetlendi. Denetimlerde araçların teknik donanımları ve sürücü belgeleri kontrol edildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince öğrencilerin ulaşımlarının güvenle sağlanması için ilçe genelinde okul servis araçları denetlendi.

Denetimlerde, araçların teknik donanımları, emniyet kemerleri, "okul taşıtı" yazıları ve "dur" levhaları kontrol edildi.

Sürücülerin belgeleri ve araçların hijyen şartlarına uygunluğu ve öğrenci kapasitesi olmak üzere birçok unsurda inceleme yapıldı.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve öğrenci indirme-bindirme sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Baskil Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçe merkezi güzergahlarında yapılan denetimlerde taşımalı eğitim bölgesinden gelen öğrencilerin güvenliği için denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

