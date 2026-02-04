Haberler

Baskil'de Kur'an kursu kayıtları devam ediyor

Güncelleme:
Elazığ'ın Baskil ilçesinde minik öğrencilere yönelik açılan Kur'an kursu kayıtları sürüyor. Eğitim programı oyun ve etkinliklerle destekleniyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, açılan 4-6 yaş grubu Kur'an kursu kayıtları sürüyor.

İlçe Müftüsü Ferhat Elibol yaptığı açıklamada, yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, minik öğrencilere yönelik Kur'an kursu kayıtlarının devam ettiğini belirtti.

Çocukların pedagojik gelişimlerine uygun olarak tasarlanan sınıflarda, Kur'an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler ve değerler eğitimi verilmesinin sağlandığını aktaran Elibol, şunları kaydetti:

"Kurslar çocukların karakter gelişimine büyük katkı sağlıyor. Eğitim programı oyun ve etkinliklerle destekleniyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, sevgi dolu bir ortamda yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile tanışmalarını sağlıyoruz. Uzman eğiticilerimiz eşliğinde gerçekleştirilen derslerde, evlatlarımıza dürüstlük, saygı ve yardımlaşma gibi temel değerleri aşılıyoruz. Velilerimizin bu imkandan yararlanmaları için kayıt süreci devam etmektedir. Eğitimlerden yararlanmak isteyen veliler, müftülüğe gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek."

