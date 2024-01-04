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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Amirliği binasının inşaatını inceledi

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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yapımına başlanan İlçe Emniyet Amirliği binasında incelemede bulundu. Elazığ Caddesi üzerinde yapılacak binanın inşaatını gezen Akmurat, firma yetkililerinden bilgi aldı. Eski binanın geçen yıl kontrollü şekilde yıkıldığını belirten Akmurat, binanın inşasının planlanan süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Akmurat, çalışmada emeği geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve milletvekillerine teşekkür etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yapımına başlanan İlçe Emniyet Amirliği binasında incelemede bulundu.

Elazığ Caddesi üzerinde yapılacak binanın inşaatını gezen Akmurat, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Eski binanın geçen yıl kontrollü şekilde yıkıldığını belirten Akmurat, binanın inşasının planlanan süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

???????Akmurat, çalışmada emeği geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı İhsan Akmurat Elazığ Baskil Yerel Haberler Belediye Politika Güncel Haberler

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