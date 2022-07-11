Başkentteki piknik ve mesire alanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Başkentliler, Kurban Bayramı'nın 3. günü piknik ve mesire alanlarını doldurdu. Kentteki park ve mesire alanlarında ailece açık havanın tadını çıkartan vatandaşlar, Mavi Göl Mesire Alanı başta olmak üzere bazı park ve mesire alanlarında piknik ve yürüyüş yaptı.