Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli yakalandı

AA - Ali Güneş - Güncel
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Başkentteki kadın cinayetiyle ilgili Kırşehir'de 2 şüpheli yakalandı

Ankara'da bir kadının evinde silahla öldürülmesi olayına karıştıkları ileri sürülen 2 zanlı Kırşehir'in Kaman ilçesinde gözaltına alındı.

KAMAN, KIRŞEHİR (AA) - Ankara'da bir kadının evinde silahla öldürülmesi olayına karıştıkları ileri sürülen 2 zanlı Kırşehir'in Kaman ilçesinde gözaltına alındı.

Sultan Irmak'ın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'ndeki evinde 3 Mayıs'ta başından tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları öne sürülen 2 şüphelinin Kaman'da olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince ilçe merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan B.E.T. ve Y.C.K, Ankara'ya getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına almıştı.

AA / Ali Güneş - Güncel

Kırşehir, Çankaya, Ankara, Kaman, Güncel, Haberler

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