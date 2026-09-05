Ankara'da düğün konvoyu şoku: 3 sürücü gözaltında
Başkentteki düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen 3 sürücü gözaltına alındı.
Başkentteki düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen 3 sürücü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Protokol Yolu'ndaki düğün konvoyunda makas atan ve trafiği tehlikeye sokan araç sürücülerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan konvoy görüntülerinin incelenmesi üzerine sürücüler B.Y, B.K. ve N.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheli sürücülere 149 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.
Aracının muayenesi olnmayan ve konvoyda drift attığı tespit edilen 1 sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.