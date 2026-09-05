Haberler

Ankara'da düğün konvoyu şoku: 3 sürücü gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentteki düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen 3 sürücü gözaltına alındı.

Başkentteki düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen 3 sürücü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Protokol Yolu'ndaki düğün konvoyunda makas atan ve trafiği tehlikeye sokan araç sürücülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan konvoy görüntülerinin incelenmesi üzerine sürücüler B.Y, B.K. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli sürücülere 149 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

Aracının muayenesi olnmayan ve konvoyda drift attığı tespit edilen 1 sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi ertelendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

Son seçimleri bilen şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Panodaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç

Panodaki afişi kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç
Aşkı Kenya’da buldu, gelini Trabzon’a getirdi

Aşkı Kenya’da buldu, gelini Trabzon’a getirdi
Geçen yıl 130 bindi, şimdi 150 bin TL! Talip olan yok

Geçen yıl 130 bindi, şimdi maaşlar 150 bin TL! Talip olan yok
Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik

Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik