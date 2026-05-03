Başkentte zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Özal Bulvarı'nda, Esenboğa Havalimanı yönünde seyreden ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 FC 4570 plakalı, 06 FK 5297 plakalı ve 06 HMZ 41 plakalı otomobillerle 06 HC 808 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada 8 kişi yaralandı. 2 otomobil sürücüsüyle bir yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaza yerinde çevre güvenliği alırken yaralılar ambulanslarla Pursaklar Devlet Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.