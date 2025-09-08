Başkentte yeni eğitim-öğretim yılı açılış programı düzenlendi

Ankara'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Yenimahalle Hacı Bektaş Veli İlkokulu'nda program düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli İlkokulu bahçesinde gerçekleşen programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, veliler ve öğrenciler katıldı.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, "2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bugün yeni bir sezona, yeni bir eğitim yılına daha başlıyoruz. Bu sezonu bitirdiğimizde şöyle geriye dönüp 'elhamdülillah biz bu sezonu, bu eğitim döneminde de çok bereketli bir şekilde, çok verimli bir şekilde geçirdik ve çok başarılı olduk' dememizi temenni ediyorum." dedi.

Ankara'nın iyi bir eğitim altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "3 bin 344 eğitim kurumumuz var ve bu eğitim kurumlarımızda yaklaşık 80 bin öğretmenimiz, 1 milyon 24 bin öğrencimizi yetiştirmek için azami derecede gayret sahibiyiz." ifadesini kullandı.

İyi bir eğitim için veli, öğretmen ve okul işbirliğinin büyük önem taşıdığını belirten Şahin, "Aile Öğretmenliği" projesinin öğretmenler ve velilerin ev veya iş yerlerinde de bir araya gelmesini sağladığını, bunun da eğitimdeki verimliliği artıracağını vurguladı.

"Geleceğimiz sizlersiniz"

Şahin, öğrencilere, "Sizler şu anda öğretmenlerimizin emanetindesiniz. Annenizden, babanızdan bugüne kadar aldığınız eğitimle, terbiyeyle birlikte öğretmenlerimizden alacağınız bilgileri de hazmedin, içselleştirin. Çünkü geleceğimiz sizlersiniz." diyerek seslendi.

Öğretmenlerden, öğrencilere akademik bilginin yanı sıra milli ve manevi değerleri de aktarmalarını isteyen Şahin, İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan iki polis memuruna Allah'tan rahmet diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu yıl "aile" ve "yeşil vatan" temaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Program, Ayşe Tokur İlkokulu öğrencileri ile annelerinin zeybek gösterisi ve 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine "Hoş geldiniz" çiçek takdimiyle devam etti. Ardından günün anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Vali Şahin ve öğrencilerin temsili ilk ders zilini çalmasıyla program sona erdi.