Haberler

Başkentte yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Başkentte yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 1658. Cadde'deki bir hırdavat dükkanında E.T. ile yeğeni Yusuf T. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şüpheli E.T, yeğeni Yusuf T'ye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yusuf T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli E.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da acı tablo

Taraftar çıldırmasın da ne yapsın? İşte Galatasaray'ın acı gerçeği
Aziz Yıldırım'dan Roma maçına saatler kala taraftarı ayağa kaldıran açıklama

Roma maçına saatler kala harekete geçti
Alex de Souza'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'den ayrılmasına üzüldüm

Alex de Souza'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'den ayrılmasına üzüldüm
Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi

Ülke şokta! Alevler okulu yuttu, öğrenciler yanarak can verdi

Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi

Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada! Eline alıp böyle geldi
Kocaeli'de üzerine sıcak su dökülen genç hayatını kaybetti

Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Dünyanın en dar otomobili görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 50,20 cm

Park sorununu kökünden çözecek icat bir tamirciden geldi