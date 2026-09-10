Başkentte yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 1658. Cadde'deki bir hırdavat dükkanında E.T. ile yeğeni Yusuf T. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şüpheli E.T, yeğeni Yusuf T'ye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yusuf T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli E.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA