Ankara'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Başkentte bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Başkentte otomobilin motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CDD 914 plakalı otomobil, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil Seyfi Saltoğlu Bulvarı'ndaki trafik ışığına çarparak takla atarken, motosiklet ise yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
