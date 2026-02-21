Haberler

Ankara'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atapark Mahallesi Pasinler Caddesi'nde iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, kazadan sonra hastaneye kaldırılan yaralıyla birlikte ambulanstaki tedavi süreci geçirildi.

Başkentte iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

E.C.A. idaresindeki 06 ELS 131 plakalı araç, Atapark Mahallesi Pasinler Caddesi'nde seyir halindeki M.U'nun kullandığı 06 EJY 235 plakalı otomobile çarptı, çarpmanın etkisiyle araç takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan M.U. ve oğlu E.U. ekiplerinin müdahalesinin ardından araçtan çıkarıldı.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaralanan E.U. hastaneye kaldırılırken, M.U'nun tedavisi ambulansta yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde E.C.A'nın 1,74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi

Galatasaray'da kritik deplasman öncesi Osimhen depremi
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı