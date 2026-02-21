Ankara'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Atapark Mahallesi Pasinler Caddesi'nde iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, kazadan sonra hastaneye kaldırılan yaralıyla birlikte ambulanstaki tedavi süreci geçirildi.
Başkentte iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.C.A. idaresindeki 06 ELS 131 plakalı araç, Atapark Mahallesi Pasinler Caddesi'nde seyir halindeki M.U'nun kullandığı 06 EJY 235 plakalı otomobile çarptı, çarpmanın etkisiyle araç takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan M.U. ve oğlu E.U. ekiplerinin müdahalesinin ardından araçtan çıkarıldı.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaralanan E.U. hastaneye kaldırılırken, M.U'nun tedavisi ambulansta yapıldı.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde E.C.A'nın 1,74 promil alkollü olduğu tespit edildi.