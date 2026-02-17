Haberler

Ankara'da tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da yolun karşısına geçerken tırın altında kalan F.A. adlı kadın, kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başkentte yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 74 BV 363 plakalı tır, Talatpaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan F.A'ya çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tırın altında kalan F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA " / " + Buğrahan Ayhan -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı çocuklar böyle karşıladı! Çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi

Bu devasa alanın tamamı tarım arazisi! Kentte hasar büyük