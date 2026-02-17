Ankara'da tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti
Ankara'da yolun karşısına geçerken tırın altında kalan F.A. adlı kadın, kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başkentte yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 74 BV 363 plakalı tır, Talatpaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan F.A'ya çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, tırın altında kalan F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA - Buğrahan Ayhan