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Başkentte şişeli saldırgan dehşeti kamerada

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir kişi kırdığı şişe ile bir kişiye saldırarak yaraladı. Polis saldırganı gözaltına aldı.

Başkentte şişeli saldırgan dehşeti kamerada

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir kişi kırdığı şişe ile bir kişiye saldırarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesinde bir inşaatta çalıştıkları öğrenilen iki kişi arasında tartışma yaşandı. Bu sırada bir kişi eline geçirdiği şişeyi kırarak tartıştığı diğerine saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan şahıs Elmadağ Devlet hastanesine kaldırıldı. Polisin saldırganı gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Sarıbıyık - Güncel

Elmadağ Ankara Güncel Haberler

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