Başkentte sağanak etkili oldu (6) - Haberler

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Başkentte sağanak etkili oldu (6)

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Araçların su içinde ilerlemesi Vatandaşların yağmur altında yürümesi Pazar yerindeki vatandaşların yağmurdan ıslanması ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Araçların su içinde ilerlemesi

Vatandaşların yağmur altında yürümesi

Pazar yerindeki vatandaşların yağmurdan ıslanması ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (6)

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Ankara su Güncel Haberler

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