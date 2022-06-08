Başkentte sağanak etkili oldu (6) - Haberler

Başkentte sağanak etkili oldu (6)
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Araçların su içinde ilerlemesi Vatandaşların yağmur altında yürümesi Pazar yerindeki vatandaşların yağmurdan ıslanması ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Araçların su içinde ilerlemesi
Vatandaşların yağmur altında yürümesi
Pazar yerindeki vatandaşların yağmurdan ıslanması ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (6)
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel