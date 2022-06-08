Başkentte sağanak etkili oldu (6) - Haberler

Başkentte sağanak etkili oldu (6) Araçların su içinde ilerlemesi Vatandaşların yağmur altında yürümesi Pazar yerindeki vatandaşların yağmurdan ıslanması ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Araçların su içinde ilerlemesi Vatandaşların yağmur altında yürümesi Pazar yerindeki vatandaşların yağmurdan ıslanması ANKARA - Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (6) AA / Erlevent Gülbitti - Güncel Ankara su Güncel Haberler

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