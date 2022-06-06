Başkentte sağanak etkili oldu Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkili olan sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi. Sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu. Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Araç sürücülerinin sel suları sebebiyle zor anlar yaşadığı Etimesgut Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, su tahliye çalışması yaptı. AA / İhsan Can - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Başkentte sağanak etkili oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.