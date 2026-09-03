Haberler

Çankaya'da Ot Yangını Kontrol Altında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan ot yangını kontrol altına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan ot yangını kontrol altına alındı.

Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi Dikmen Caddesi'nde baz istasyonu ve vericilerin bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ağaçların da bulunduğu geniş bir alanda etkili olan yangın, bölgedeki elektrik hatlarını da etkiledi.

İtfaiye ve orman ekiplerince yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
PSG kasayı doldurdu! Tam 400 milyon euro kazandılar

Herkes onu konuşuyor! 2 ayda tam 400 milyon euro kazandı

Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten olay
Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Günlerdir yaşam savaşı veriyordu! Acı haber geldi
Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

Bu kadının yaptığı iş şaşırtıyor! Bakın saatte kaç para kazanıyor
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var

ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var