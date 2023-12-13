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Başkentte okula giderken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan öğrenci kurtarıldı

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Çankaya Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Furkan Tanrısever, okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Öğretmenin sopayla müdahalesi sonucu köpeklerden kurtulan Tanrısever, hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Başkentte okula giderken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki Ahmet Furkan Tanrısever, öğretmenin sopayla müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Çankaya Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tanrısever, sabah saatlerinde okula giderken 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. ???????

Köpeklerin bazılarını kendi çabasıyla kovalamaya çalışan öğrenci, köpeklerden birinin ısırması sonucu yere düştü.

Bu sırada yardıma koşan öğretmeninin sopayla müdahale etmesi sonucu köpeklerden kurtulan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Furkan Tanrısever, "Okulun önünde telefonla konuşuyordum. Köpeklerin sesini duydum. O sırada 4 köpek üzerime koştu. 3'üne vurdum, birisi arkadan yakalayıp yere düşürdü, kaçamadım. Allah'tan hoca geldi, sopayla kovaladı." diyerek olay anını anlattı.

Bacağından yaralanan Tanrısever, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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