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Ankara'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, jandarma personeli olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü M.E.Ç, önce belediye minibüsüne, ardından bir otomobile çarparak hayatını kaybetti. Alt geçit trafiğe kapatıldı.

Başkentte meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Samsun istikametinde ilerleyen 34 MKG 741 plakalı motosiklet sürücüsü M.E.Ç, Gençlik ve Spor Bakanlığının önündeki Mustafa Tuna Alt Geçidi'nde aracının kontrolünü henüz belirlenemeyen nedenle kaybetti.

Önce Altındağ Belediyesine ait 06 FB 0469 plakalı minibüse, daha sonra 06 FBF 514 plakalı otomobile çarpan motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklet sürücüsü M.E.Ç'nin jandarma personeli olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri, olay yeri güvenliğini sağlamak için alt geçidi trafiğe kapattı.

Olay yeri inceleme polisleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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