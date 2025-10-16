Başkentte Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Başkentte otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Çankaya İlçesi Dikmen Caddesi üzerinde 21 yaşındaki İbrahim İ. idaresindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim İ. yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.