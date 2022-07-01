Başkentte kuvvetli yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi
AA - Hakan Dündar - Güncel
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Araçları su içinde trafikte ilerlemesi Polislerin arıza yapan aracı itmesi Belediye ekiplerinin çalışması Mazgallarda akan su ANKARA - Başkentte kuvvetli yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Araçları su içinde trafikte ilerlemesi
Polislerin arıza yapan aracı itmesi
Belediye ekiplerinin çalışması
Mazgallarda akan su ANKARA - Başkentte kuvvetli yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
AA / Hakan Dündar - Güncel