Başkentte kuvvetli yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Başkentte kuvvetli yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi

AA - Hakan Dündar - Güncel
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Araçları su içinde trafikte ilerlemesi Polislerin arıza yapan aracı itmesi Belediye ekiplerinin çalışması Mazgallarda akan su ANKARA - Başkentte kuvvetli yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Araçları su içinde trafikte ilerlemesi

Polislerin arıza yapan aracı itmesi

Belediye ekiplerinin çalışması

Mazgallarda akan su ANKARA - Başkentte kuvvetli yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

AA / Hakan Dündar - Güncel

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