Başkentte kuvvetli yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi Araçları su içinde trafikte ilerlemesi Polislerin arıza yapan aracı itmesi Belediye ekiplerinin çalışması Mazgallarda akan su ANKARA - Başkentte kuvvetli yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Araçları su içinde trafikte ilerlemesi Polislerin arıza yapan aracı itmesi Belediye ekiplerinin çalışması Mazgallarda akan su ANKARA - Başkentte kuvvetli yağış Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. AA / Hakan Dündar - Güncel su Güncel Haberler

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