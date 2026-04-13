Kızılca Göleti Yeniden Suya Kavuştu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuruma riski bulunan Kızılca Göleti, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) çalışmalarıyla yeniden suya kavuşturuldu.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, belediye, yağış rejimindeki azalma, artan buharlaşma ve beslenme kanalının işlevini yitirmesi nedeniyle kuruma riski bulunan göletteki yenileme çalışmalarını tamamlandı.

Çalışmalarının ardından Azman Deresi'nden açık kanalla beslenen ve göçmen kuşların uğrak yeri olan göletin su seviyesi yüzde 80'e ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, gerekli saha çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra bölgede 1 aylık çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Uysal, Azman Deresi'nden yaklaşık 2,5 kilometrelik kazı çalışması yapıldığını ifade ederek, "Kaybolmuş kanal yeniden gün yüzüne çıkartılarak temizlendi ve su göletimize gelmeye başladı. Göletimiz, yaklaşık 100 dönümlük sulama göletiydi, fakat 2014 yılından bu tarafa doğa güzelliği olarak kullanılıyor. Sulama vasfını yitirmiş durumdaydı. Şu anda göletin yaklaşık yüzde 80'i dolmuş durumda." bilgisini paylaştı.