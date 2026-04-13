Kızılca Göleti Yeniden Suya Kavuştu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuruma riski bulunan Kızılca Göleti, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) çalışmalarıyla yeniden suya kavuşturuldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuruma riski bulunan Kızılca Göleti, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) çalışmalarıyla yeniden suya kavuşturuldu.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, belediye, yağış rejimindeki azalma, artan buharlaşma ve beslenme kanalının işlevini yitirmesi nedeniyle kuruma riski bulunan göletteki yenileme çalışmalarını tamamlandı.

Çalışmalarının ardından Azman Deresi'nden açık kanalla beslenen ve göçmen kuşların uğrak yeri olan göletin su seviyesi yüzde 80'e ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, gerekli saha çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra bölgede 1 aylık çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Uysal, Azman Deresi'nden yaklaşık 2,5 kilometrelik kazı çalışması yapıldığını ifade ederek, "Kaybolmuş kanal yeniden gün yüzüne çıkartılarak temizlendi ve su göletimize gelmeye başladı. Göletimiz, yaklaşık 100 dönümlük sulama göletiydi, fakat 2014 yılından bu tarafa doğa güzelliği olarak kullanılıyor. Sulama vasfını yitirmiş durumdaydı. Şu anda göletin yaklaşık yüzde 80'i dolmuş durumda." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Haberler.com
500

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

İki gündür haber alınamayan Ayşegül öğretmenin acı sonu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Şampiyonluk ateşini yaktı!