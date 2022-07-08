Başkentte, Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği Ulus Hali ve çevresinde Kurban Bayramı arifesinde yaşanan alışveriş yoğunluğu ANKARA - Ankara'nın merkez noktalarından Ulus Hali ve çevresinde Kurban Bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Ulus Hali ve çevresinde Kurban Bayramı arifesinde yaşanan alışveriş yoğunluğu ANKARA - Ankara'nın merkez noktalarından Ulus Hali ve çevresinde Kurban Bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. AA / Rojda Aydın - Güncel Kurban Bayramı alışveriş Ankara Ulus Güncel Haberler

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