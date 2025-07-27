Başkentte İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

Başkentte, çeşitli sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, tekbir ve sloganlar eşliğinde emniyet güçlerince belirlenen alana yürüyerek, Filistin ile dayanışma mesajı verdi.

Yürüyüşün ardından grup adına konuşan Köklü Değişim Dergisi Genel Koordinatörü Mahmut Kar, İsrail'e karşı somut adım atılması için toplandıklarını söyledi.

Gazze'ye aylarca sınırlı bir alan dışında hiçbir insani yardımın ulaşmasına izin verilmediğini anımsatan Kar, bu yardımların çoğunun sınırlarda bekleyen tırlarda çürümeye terk edildiğini belirtti.

" Gazze'de insanlık ölürken, bebekler, çocuklar ölürken, insanlar bir çuvalı alabilmek için ölürken hiçbirimiz buna sessiz kalamayız ve kalmayacağız." diyen Kar, karadan ve denizden bir insani yardım koridoru açılması ve Gazze halkının tüm ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması için gereken tüm adımların kararlılıkla atılmasını istedi.

Siyer Vakfı Kurucu Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, ilahiyatçı yazarlar Abdullah İmamoğlu ile Abdurrahim Şen'in de yaptığı konuşmaların ardından dualar eden grup, alandan ayrıldı.