Başkentte halk sağlığını tehlikeye atan 838 kilogram süt ve süt ürünü ele geçirildi

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Ankara'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, halk sağlığını tehlikeye düşüren 838 kilogram süt ve süt ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu A.A'nın iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan niteliği değiştirilmiş 838 kilogram süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edilirken, konu hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA